Verso Udinese-Milan: lavoro a parte per Gimenez. Presenti Ibra e Moncada a Milanello

Verso Udinese-Milan: Gimenez a parte, Ibra e Moncada a Milanello

Come riferito da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, l’allenamento è stato particolarmente lungo e articolato: prima una corposa fase video, utile per rivedere nel dettaglio gli errori commessi contro la Fiorentina, poi una sessione sul campo, focalizzata sull’applicazione pratica delle correzioni studiate in precedenza.