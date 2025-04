Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato del possibile arrivo di Nuno Tavares al Milan in caso di addio di Theo Hernandez. Il terzino francese, infatti, non è più certo di rimanere in rossonero. Al di là di quanto dichiarato spesso negli ultimi anni, e cioè di stare bene al Diavolo, la sensazione è che in tempi recenti qualcosa si sia rotto. Il campionato che sta vivendo è forse il peggiore da quanto è giunto in Italia e già nel corso della sessione invernale di calciomercato c'era stata una ricca offerta del Como. Poi non se n'è fatto nulla, ma la proposta del club lariano potrebbe non essere l'unica.