Milan, preoccupazione per Gimenez? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Nella giornata di ieri erano arrivati importanti aggiornamenti in casa Milan in merito alle condizioni di Santiago Gimenez. L'attaccante rossonero, infatti, era stato costretto ad uscire dal campo nel corso della sfida di Serie A contro la Fiorentina. Nonostante l'ingresso a gara in corso, nel secondo tempo, dopo che gli era stato preferito Tammy Abraham dall'inizio e Luka Jovic come primo cambio, il messicano ha accusato un problema fisico. Questo lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco e subito i tifosi si sono preoccupati anche in vista delle prossime sfide. I primi accertamenti avevano riscontrato un problema di natura muscolare, il che è sicuramente preferibile rispetto a un problema alle costole.