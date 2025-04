Udinese-Milan, che gesto di solidarietà per Maignan! “Non fischiatelo”

Udinese-Milan, Maignan difeso dal presidente dell'AUC: gesto da brividi

"Fu un caso che di certo non aveva fatto piacere. Già a suo tempo avevo esternato le mie sensazioni, ma ora l'importante è guardare avanti. Per questo penso che la via migliore sia quella della totale indifferenza nei confronti dell'estremo. Partiamo dal presupposto, ma non serve nemmeno ribadirlo, che siamo assolutamente contrari a ogni forma di razzismo, che condanniamo. Le parole di Maignan nella gara di una stagione fa avevano gettato cattiva luce su tutto il Friuli, quando in realtà l'inchiesta dimostrò che si trattava di un episodio del tutto isolato, con insulti da parte di 4-5 persone, tra l'altro subito individuate e allontanate dalla società. Quel che mi auguro è ovviamente che non si verifichi nulla di simile e che non ci siano strascichi. Immagino che potrebbero esserci dei fischi, ma ribadisco che la via dell'indifferenza in certi casi è la migliore".