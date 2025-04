Bonanni: “Paratici? Era una scelta inopportuna per il Milan. Ora devono…”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan e dei risvolti legati alla trattativa per Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo rossonero. L'ex calciatore ha infatti spiegato che il suo possibile ingaggio sarebbe stato inopportuno, vista anche la squalifica dell'ex dirigente di Tottenham e Juventus , e che in giro vi sono anche tanti direttori sportivi che potrebbero fare al caso del Diavolo. Ecco, di seguito, le parole di Bonanni .

Bonanni: "Paratici-Milan? Scelta inopportuna. Bisogna essere bravi per..."

"Era inopportuno in questo momento fare una scelta del genere, ora non lo so. Ci sono ottimi ds che possono entrare a far parte della famiglia Milan. Bisogna essere bravi, perché il Milan negli ultimi mesi non è stata fortunata".