News di calciomercato dalla Turchia, Davide Calabria ha interessi da parte del Galatasaray. Il terzino del Milan ha un contratto che scade a giugno 2025 e non ci sembrano essere grandi passi in avanti per il rinnovo. Questa stagione, Calabria, sta trovando meno spazio. L'acquisto di Emerson Royal ha tolto spazio al capitano rossonero. Non è ovviamente una certezza, ma secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray vorrebbe contattare il terzino già da gennaio. Le opzioni sono due: o si anticipa la concorrenza, un pò come fatto dall'Inter con Zielinski e Taremi oppure si aspetta che il contratto scada.