Milan, chi dietro Fofana? Da Musah a Zeroli: le opzioni di Fonseca

Youssouf Fofana, come scrive 'Tuttosport', è fondamentale per il Milan. Ma chi gioca se deve riposare? Musah, Zeroli e non solo: il punto

Emiliano Guadagnoli Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 12:46)

Youssouf Fofana, come scrive 'Tuttosport', sta entrando sempre più in forma. Il francese si è preso il centrocampo del Milan e anche contro il Leverkusen è stato tra i migliori in campo. Contro la Fiorentina partirà di nuovo titolare, ma non potrà giocarle tutte e allora? La coperta sembra molto corta visto l'infortunio di Bennacer. Nell'organico del Milan non c'è nessuno che possa davvero sostituire l'impatto di Fofana. Yunus Musah resta il primo candidato dalla panchina, ma deve ancora svilupparsi al meglio come mediano davanti alla difesa.

Milan, Zeroli e Musah a scuola da mediano: chi è l'alternativa di Fofana? — Kevin Zeroli, si legge, è la soluzione in casa. Il capitano del Milan Futuro ha giocato nella sua carriera da mezzala di centrocampo, anzi lo scorsa anno giocava quasi da seconda punta nella Primavera. Bonera lo sta provando da mediano, ma anche per lui servirà tempo. Loftus-Cheek non sembra dare garanzie in quel ruolo, manca di dinamicità e doti difensive che servono in quel ruolo. Reijnders è l'altro titolare del centrocampo, quindi non può essere un'alternativa a centrocampo. Questo il dubbio di Fonseca che forse si risolverà solo con il mercato di gennaio.