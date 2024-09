Milan Futuro, Camarda recupera. Zeroli in prima squadra. E Vos…

Il Milan Futuro di Bonera giocherà contro l'Ascoli. Zeroli, Vos e Camarda: chi giocherà con Fonseca e chi in Serie C? Ecco le ultime

Il Milan giocherà questa sera contro il Venezia, nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri devono vincere dopo soli due punti in tre partite. Sempre oggi, ma alle 18:30, il Milan Futuro di Bonera giocherà contro l'Ascoli, nella sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Dopo l'infortunio di Isamel Bennacer, in molti si sono chiesti chi avrebbe preso il suo posto nel Milan di Fonseca.