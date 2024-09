Milan, Fonseca in emergenza: giocatori contati con l’infortunio di Bennacer

Esaminando la composizione della rosa della prima squadra, senza considerare eventuali rinforzi dal Milan Futuro, emergono chiaramente difficoltà in due reparti su tre. Il settore più fragile numericamente è la difesa , che ha subito una perdita significativa con l'uscita di Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Juan Carlo Simic. Con l’arrivo di Strahinja Pavlovic, i difensori centrali sono ora quattro : il serbo, Fikayo Tomori, Malik Thiaw e Matteo Gabbia. Tuttavia, Thiaw è tra quelli attualmente infortunati; anche se non si tratta di nulla di grave, la situazione di emergenza in difesa si aggrava, specialmente con l’inizio della Champions League e le partite infrasettimanali di campionato.

La mediana

Anche a centrocampo la situazione non è del tutto rassicurante dopo l’infortunio di Bennacer. Ci saranno opportunità per Kevin Zeroli e Silvano Vos, ma entrambi sono ancora in fase di crescita. Con la partenza di Yacine Adli e Tommaso Pobega, è arrivato Youssouf Fofana, per affiancare Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah. Inoltre, c'è la possibilità che Paulo Fonseca opti per un 4-3-3, molto richiesto per motivi di equilibrio tattico, il che richiederebbe un centrocampista in più rispetto alla formazione attuale e il tecnico potrebbe trovarsi in difficoltà. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Venezia: Okafor cambia ruolo. In difesa fuori un big