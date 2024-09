Ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia. Paulo Fonseca potrebbe spiazzare tutti tanto in difesa quanto in attacco

Nella giornata di domani, sabato 14 settembre , alle ore 20:45 , nella splendida cornice dello stadio 'San Siro' di Milano andrà in scena il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Venezia di Eusebio Di Francesco , valevole per la 4^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo due pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta deludente contro il Parma , il Diavolo torna in campo a caccia dei primi tre punti stagionali.

Il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe proporre sorprese soprattutto in difesa e in attacco. Tra i pali ci sarà come sempre Mike Maignan, mentre la difesa sarà composta da Emerson Royal a destra, Theo Hernandez a sinistra. I due centrali che saranno Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic (favorito su Fikayo Tomori). A centrocampo dovrebbero giocare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. In attacco, invece, Tammy Abraham (favorito su Alvaro Morata non ancora al 100%) sarà il riferimento avanzato, e alle sue spalle agiranno Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.