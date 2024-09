Dopo le prime tre giornate, il Milan ha la difesa peggiore del campionato. Paulo Fonseca deve necessariamente cambiare questa tendenza negativa. Gli expected goals concessi nelle prime tre partite ammontano a 5,67, indicando che il Milan ha incassato i gol che effettivamente meritava. Inoltre, la distanza media dei tiri subiti, inferiore ai 14 metri, è la più bassa in Serie A, un chiaro segnale che i rossoneri concedono troppe occasioni da gol nella propria area di rigore . La soluzione sembrerebbe apparentemente semplice, infatti per una rivoluzione magari basterebbe cambiare gli interpreti. Il tecnico portoghese, però non ci sta. Nella conferenza stampa, che precede la partita contro il Venezia, ha infatti dichiarato quanto segue.

Milan, Fonseca non cambia in difesa

Tutta la pressione è sul Milan, che sabato cercherà la sua prima vittoria stagionale contro il Venezia in un San Siro gremito. L'avvio di campionato per i rossoneri è stato tra i peggiori di sempre, con soli due punti in tre partite. I problemi sono stati molteplici, ma le evidenti lacune difensive sono state subito notate da tutti. In ogni caso mister Fonseca non sembra intenzionato a cambiare le sue idee di gioco. Il tecnico ha infatti ammesso: “Per quanto riguarda la difesa, non penso che modificherò il sistema di gioco per passare a tre difensori centrali. Si parla molto di centrocampo, 2+1 e 1+2, ma queste sono considerazioni iniziali; le dinamiche effettive cambiano nel corso della partita. Nella fase iniziale siamo diversi rispetto alla fase successiva. Tutte le grandi squadre iniziano spesso con il 4-2-3-1, ma poi nella fase avanzata si trasformano in un 3-2-5. Le dinamiche del gioco durante la partita sono più rilevanti rispetto alla formazione iniziale".