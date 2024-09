Sono ore molto calde per il calciomercato del Milan in uscita, con Fodé Ballo-Touré che potrebbe accasarsi al Besiktas . Come noto, infatti, il senegalese nel corso della sessione estiva è stato davvero ad un passo dal Saint Etienne , anche se alla fine ha deciso proprio lui di far saltare l'affare. Questo dopo che per diverse settimane aveva puntato i piedi rifiutando qualsiasi offerta che arrivasse sul tavolo del Diavolo.

Calciomercato Milan - Ballo-Touré punta ancora i piedi: la risposta al Besiktas si fa attendere

Gli ultimi aggiornamenti in merito li ha forniti Nicolò Schira. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul proprio account 'X', il Milan avrebbe dato il proprio via libera per la cessione. Al momento, quindi, manca solo il benestare del giocatore, che avrebbe chiesto ancora del tempo per decidere. La risposta, in ogni caso, è attesa per la giornata odierna, quando chiuderà il mercato anche in Turchia.