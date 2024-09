Sul Venezia e se domani c'è solo un risultato: "Il Milan deve vincere sempre, non solo domani. Ho guardato il Venezia, è una squadra che in contropiede è pericolosa, ma noi siamo migliorati dal Parma alla Lazio. Con il Parma abbiamo sofferto, ma con la Lazio siamo migliorati. Non abbiamo avuto problemi in partenza, ma come organizzazione. Sappiamo le caratteristiche del Venezia".