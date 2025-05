"Il Bologna gioca meglio per un’ora, segna e si illude di aver spazzato via il Milan sbagliato, schierato nella prima parte da Sergio Conceicao". Così Franco Ordine, giornalista, ha detto la sua su Milan-Bologna 3-1 e in particolare sulle scelte di Sergio Conceicao. Ecco le sue parole su 'Il Giornale': "Appena si rivolge alla panchina e in particolare alle vitamine di Chukwueze e Gimenez allora il Milan può ribaltare il risultato. Condizione questa che mette il Milan incredibilmente davanti, nei pronostici, in vista della finale di Coppa Italia mercoledì prossimo a Roma".