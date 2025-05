Milan-Bologna, Ordine: 'Rilancio per Gimenez. Grida vendetta ...'

"Il Milan ha un solo traguardo da tagliare per rendere meno amara la stagione, con quel nono posto che grida vendetta al cielo per il ritardo accumulato nelle settimane precedenti oltre che per la grande occasione persa contro il Feyenoord, non contro il Real Madrid". Così Franco Ordine, giornalista, ha scritto un pezzo su 'Il Giornale' parlando di Milan-Bologna di questa sera con prospettive sulla finale di Coppa Italia di mercoledì sera. Ecco le sue parole su Gimenez e non solo.