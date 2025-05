Milan-Bologna, probabili formazioni: Conceicao e un piano ben preciso

Nella giornata di oggi, venerdì 9 maggio, alle ore 20:45, lo stadio 'San Siro' di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano, valevole per la 36^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri sono in un momento positivo almeno a livello di risultati e utilizzeranno questa come prova generale in vista della finale di Coppa Italia. Una sfida molto importante per entrambe le squadre. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna da 'La Gazzetta dello Sport'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>