Milan, Ordine: “Si moltiplicano i rimorsi per l’era Maldini. E Conceicao …”

"È un curioso effetto boomerang quello che si registra qui a Milano nelle ore che seguono il magnifico approdo dell’Inter alla finale Champions di Monaco del 31 maggio prossimo". Così Franco Ordine , giornalista, parla del momento attuale del Milan riferendosi a Maldini, Conceicao e il calciomercato . Ecco le sue parole su 'Il Corriere dello Sport': "Nel mondo Milan si moltiplicano i veleni, le critiche acide, i rimorsi ( per l’era Maldini ) e tornano le minacce di organizzare oceaniche manifestazioni di dissenso. È come se il successo del format Inter tornasse indietro, tipo appunto boomerang, e si abbattesse sulla sagoma del Milan a cominciare dal management del club. Mentre si disperdono nei rivoli delle indiscrezioni di calcio-mercato, le voci dell’arrivo di un nuovo inquilino a Milanello, guadagna qualche punto l’opzione riferita all’eventuale conferma di Sergio Conceicao ".

Milan, Ordine: "Guadagna qualche punto Conceicao. E sull'era Maldini ..."

Ordine continua e parla anche del mercato: "Le spese sul calcio-mercato, generose e ripetute dal club, invece di assolvere proprietà e dirigenti dall’accusa di risparmiare e guardare solo ai conti e al bilancio, rappresentano un ulteriore motivo di dibattito interno che punta a segnalare i difetti del gruppo rossonero, cioè la mancanza di esponenti di grande personalità (Giroud e Kjaer mai sostituiti) e la costola italiana ridotta, in pratica, al solo Matteo Gabbia che pure è diventato un pilastro della chiacchierata difesa milanista dove Mike Maignan, forse non a caso, ha accresciuto il proprio rendimento scendendo di peso (dieta SC) al pari di Jovic. Inevitabile infine il rammarico legato alla scelta iniziale del tecnico (Fonseca) con Antonio Conte disponibile (l’estate scorsa)". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivelazione! Contatti avviati per un super attaccante>>>