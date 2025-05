Calciomercato Milan, rivelazione! Contatti avviati per un super attaccante

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con le ultime partite alla ricerca di un posto in Europa in vista della prossima stagione. Per questo sarà cruciale vincere la Coppa Italia. Con la vittoria il Milan sarebbe in Europa League. Dopo il grande successo in semifinale contro l'Inter, i rossoneri dovranno battere a Roma il Bologna di Italiano. In più il futuro: Sergio Conceicao sembra destinato a lasciare a fine stagione e dovrebbe arrivare anche una figura di peso in dirigenza che possa aiutare il Milan. Voci recenti potrebbero anche sorprendere, sia per quanto riguarda la panchina, sia per il DS. E sul calciomercato? Tanti, tantissimi dubbi per quanto riguarda i rossoneri. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA