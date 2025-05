Milan, velata stoccata di Ordine a Costacurta: e su Conceicao parla di 'capriccio'

"La prova generale non è delle più convincenti. A dispetto del risultato maturato in due minuti fatali al Genoa protagonista di una generosa prova, in gol con merito con Vitinha, il secondo successo consecutivo ottenuto in viaggio dopo Venezia è frutto né di grande salute e nemmeno di gioco convincente ma solo del maggiore talento di alcuni suoi esponenti. Leao naturalmente all'inizio in panchina per via di una scelta (Loftus Cheek al suo posto) capricciosa. Poi Reijnders col contributo di Gimenez, rimesso in circuito sullo 0 a 1 e autore dell'assist del pareggio. Non convince il sistema provato in apertura (3-5-2), non convincono le correzioni successive con Loftus Cheek traslocato in mediana al posto dell'infortunato Fofana. Assenti Ibra e Furlani, così Costacurta può fare la morale («Galliani non ha mai saltato una partita!»)".