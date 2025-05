Sérgio Conceicao, al termine di Genoa-Milan, ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto interessanti in merito alla partita. In primis, ai microfoni di 'DAZN', si è soffermato sui meriti per la vittoria e li ha scaricati suoi giocatori, piuttosto che tenerseli per sé: "Anche oggi c'è stata la dimostrazione di un gruppo unito, forte. Chi è entrato dalla panchina ha dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato con Joao Felix e Gimenez aprendo l'attacco. Loro due hanno creato il gol del pareggio. Non è la dimostrazione della bravura dell'allenatore, ma dei giocatori". Poi rivela un retroscena sul discorso fatto ai giocatori al termine della partita nel consueto cerchio: "Cosa ho detto nel cerchio post partita? Che chi non ha giocato domani si allena. Io non dico bugie, al massimo preferisco non parlare".