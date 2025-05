Sul modulo e i possibili rimpianti tattici: "Abbiamo iniziato in un modo e finito in un altro. Mi pagano per leggere le partite. La bravura è stata dei giocatori che hanno creduto in ciò in cui lavoriamo. Lavoriamo a livello settoriale e individuale e a livello collettivo. Certe volte ci sono gli errori, come il gol preso, ma lavoriamo tanto. Stiamo cercando di giocare in un sistema, siamo molto focalizzati su queste cose a Milanello. Se vinciamo siamo contenti".