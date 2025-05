Pagelle Genoa-Milan 1-2: Maignan miracoloso, Rafa Leao decisivo

PAGELLE GENOA-MILAN - La partita non ha nulla da dire, né al Milan né al Genoa, ma neanche agli spettatori. Il primo tempo è soporifero a dir poco. Ci sono solo tre momenti di picchi, quelli in cui Maignan e Leali fanno miracoli (due volte il rossonero, una il genoano). Per il resto il Milan fa la partita, ma c'è anche tanta confusione e poca grinta, poca intensità. Il primo tempo si chiude senza reti e non è una sorpresa. Il secondo tempo inizia anche peggio, anche se sembrava impossibile. I rossoneri vanno anche sotto, giustamente, su dormita complessiva. Poi però la dimostrazione che è stata una partita col freno a mano tirato la sia ha quando il Milan accelera un minuto e la ribalta. Finisce 1-2, con ancora Rafa Leao decisivo.