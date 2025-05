"Si comincia infatti con Loftus Cheek al posto di Leao, poi gli eventi costringono Conceiçao a cambiare (Fofana ko per un dolore al piede sinistro, dentro Leao). Ma non è qui che salta il piano partita. Bisogna aspettare l’arrivo di Gimenez (al posto di Jovic) e di Joao Felix per ottenere il classico colpo di reni del Milan. Prima Leao, imbeccato dal messicano, poi l’autorete di Frendrup (per anticipare Joao Felix), rimettono il Milan sul binario giusto. Ma le premesse in vista della finale di coppa Italia non sono esaltanti. Piuttosto onore e merito al Genoa: sconfitta immeritata".