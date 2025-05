Milan-Bologna, Conceicao: “Sento che la squadra crede in noi”

Sulle parole di Gabbia e che rapporto c'è con la squadra: "Anche io ora conosco meglio loro. È normale, serve tempo per adattarsi. Ho cambiato non poche cose. All'inizio le cose sono difficili. Lavoriamo in modo diverso da prima, non so se meglio o peggio. Ora sì, sento che credono in ciò che facciamo. Sono felice per questo. C'è voluto qualche mese per avere questo rapporto sincero e frontale con squadra e giocatori. Poi ci sono arrabbiature, ma ora ci conosciamo".