Milan, Sabatini: 'Conceicao, scelte non banali. Finché Cardinale ...'

"Gimenez che conquista la maglia da titolare a scapito di Jovic e si gode anche l’ovazione della curva rossonera". Così Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua su Milan-Bologna 3-1 e in particolare su Gimenez, Conceicao e Gerry Cardinale. Ecco le sue parole su 'Calciomercato.com': "Verso mercoledì all’Olimpico, Conceicao è più sereno grazie alla vittoria però forse dubbioso sulla formazione, piena di scelte non banali da fare. In campionato di happy non c’è molto. E non se ne intravede granché, almeno fino a quando Cardinale continuerà a tenere sotto chiave le decisioni su allenatore e direttore sportivo".