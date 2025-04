Derby Inter-Milan, Sabatini: “Conceicao, allenatore credibile. Su Jovic …”

Il commento di Sabatini su Conceição

Al termine del match, Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato di Conceição. "Lui è un allenatore che ha una storia, una carriera. Non può sicuramente passare per uno sciagurato che è venuto qua a peggiorare il Milan o cose del genere. L'allenatore è credibile. A me poi ha incuriosito molto quando ha detto che Jović è dimagrito. Se era quello il problema, viene da dirti: perché non è dimagrito prima? Perché è evidente che l'allenatore gli ha dato una fiducia, una considerazione, che prima non sentiva".