Inter-Milan, Inzaghi ci casca ancora: atteggiamenti da rivedere e quel recupero...

Inter-Milan, Inzaghi non si ferma: atteggiamenti e richieste da punire. E la squadra lo segue...

Stavolta, oltre alle solite evasioni, è arrivata anche una richiesta chiara e abbastanza loquace per quello che è stato l'andamento della gara. Siamo ormai alla fine della partita e Inzaghi richiama l'attenzione del quarto uomo con una supplica, meglio definirla così visto il risultato: "Non lo voglio il recupero eh! Non mi prendere per il c**o! Non lo voglio!".