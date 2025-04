Milan, la Coppa Italia non salverebbe la stagione: se Conceicao lascia con due trofei...

Partiamo da un dato effettivo, perché se il Milan vincesse anche la Coppa Italia, dopo la Supercoppa, non salverebbe in alcun modo la stagione. Già, perché le delusioni vissute in questa annata sono troppo grandi, da un campionato mediocre all'eliminazione dalla Champions League, e alcune di queste non riguardano neanche il campo. Tuttavia, un successo a Roma, contro una tra Bologna ed Empoli, condurrebbe il club rossonero a un punto di partenza, non di arrivo. Qualora il Milan concludesse la stagione con due trofei, l'ambizione non dovrà, in alcun modo, diminuire, anzi.