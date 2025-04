Milan, ode a Luka Jovic (e Conceicao): altro che il disertore Origi...

1 di 6 JOVIC PORTA IL MILAN IN FINALE

Il Milan è a un passo dal secondo trofeo stagionale in un'annata tutt'altro che positiva. Il paradosso, difatti, sta tutto qui. I rossoneri altalenanti e deludenti cambiano volto ogni qual volta che di fronte c'è l' Inter e trovano un antidoto al malanno del Derby: 5 stracittadine giocate in questa stagione, 3 vittorie e due pareggi. Di mezzo, poi, anche una Supercoppa vinta proprio contro i nerazzurri di Simone Inzaghi .

Insomma, una serata da ricordare. Il Milan strappa il pass per la finale di Coppa Italia e lo fa grazie a un protagonista inaspettato: Luka Jovic. L'attaccante serbo, rivitalizzato da Sergio Conceicao, firma due dei tre gol totali e si mette in mostra con una prestazione a dir poco eccellente. Movimenti, passaggi, intuizioni e classe. I complimenti al classe '97, però, non arrivano solo dai tifosi rossoneri, ma anche dai principali giornali calcistici italiani.