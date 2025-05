Milan-Bologna 3-1, solo rimonte. Papa Pulisic XI e Santi Gimenez

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan di Sergio Conceicao nella sfida di campionato contro il Bologna. I rossoneri superano la squadra di Vincenzo Italiano in quello che è, difatti, il primo dei due round contro i rossoblù. Assoluto protagonista Santiago Gimenez, entrato in campo nel secondo tempo e autore della doppietta che permesso il sorpasso. Ora, testa alla finale di Coppa Italia programmata per mercoledì 14 maggio! Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!