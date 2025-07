Dopo l'avventura in rossonero, Altafini indossò anche le maglie di Napoli e Juventus, per poi chiudere la carriera in squadre minori. Si ritirò ufficialmente nel 1980, all'età di 42 anni. Finita la carriera da calciatore, per tanti anni ha poi vestito i panni di commentatore sportivo. Nello specifico, lo si ricorda come seconda voce in parecchie telecronache.