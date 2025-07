Milan, Ricci: numeri e caratteristiche chiare. Com’è andata l’esordio?

Ottime sensazioni per Ricci che ha giocato praticamente sempre davanti alla difesa e con il centrocampo a tre. Una delle cose che non dovrebbe cambiare nel Milan di Allegri che si tratti di difesa a tre o a quattro quando arriveranno i terzini titolari della squadra. Ricci ha difeso molto bene il pallone, subito testa alta a scannerizzare il campo e a cercare compagni liberi. Inoltre non ha sofferto per nulla la pressione di una squadra forte come l'Arsenal. Vedremo come si comporterà contro il Liverpool, ma i segnali sono buoni.