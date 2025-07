Milan, Ravezzani: 'Ricci anonimo. Loftus contraddittorio. Bene ...'

Il nuovo ciclo di Massimiliano Allegri parte con una sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal di Mikel Arteta, nella prima partita del Singapore Festival of Football 2025, disputata proprio a Singapore. La difesa del Milan è crollata al 53’: su un cross di Jacub Kiwior, Bukayo Saka ha anticipato Davide Bartesaghi e ha segnato l’1-0, gol che è risultato decisivo. Al termine dei 90 minuti regolamentari, nonostante la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal, il match si è comunque concluso ai calci di rigore. Nella lotteria dagli undici metri è il Milan ha avuto la meglio per 6-5 dopo ben 18 rigori complessivi, anche grazie a uno strepitoso Lorenzo Torriani, decisivo con tre parate.