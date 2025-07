Amichevole Arsenal-Milan, Odegaard che fai? Il capitano non alza la coppa

Odegaard e la coppa a fine partita

A fine partita, un episodio buffo: l'Arsenal è stato premiato per la vittoria e a capitan Odegaard è stata consegnata la coppa. Il norvegese, però, è rimasto sorpreso di tale premiazione e non l'ha nemmeno sollevata al cielo. L'ha semplicemente appoggiata a terra posando insieme ai compagni per la foto di rito.