Ex Milan, Moretto: “D’Ottavio nell’area scouting del Como”

E non pare essere finita qui. Il Como sta sondando il mercato per assicurarsi altri profili in grado di innalzare il livello tecnico. Il nome più caldo è quello di Alvaro Morata (di proprietà del Milan), per il quale il Galatasaray deve ancora dare il via libera. Sempre in riferimento ai rossoneri, va ricordato l'interesse concreto manifestato per Thiaw qualche settimana fa. I lariani avevano offerto un ricco contratto (4 milioni netti a stagione) al centrale tedesco.