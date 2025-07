Esclusiva Ordine: “Difesa a tre? Secondo me lo schema è …”

Se il 3-4-3 può essere una soluzione: "Con la difesa a 4 per prendere un difensore centrale deve uscire qualcuno. Se si può passare alla difesa a 3 non te lo so dire, è un calcolo che deve fare l'allenatore. Onestamente non ci ho pensato e non credo che sia poi tanto utile, perché nella dichiarazione iniziale di Tare mi pare che fosse tutto molto ben chiaro il disegno e cioè che bisogna prendere due terzini e giocare col 4-3-3".