Calciomercato Milan , Theo Hernandez potrebbe restare? Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio senza rinnovo, poi di un rinnovo possibile con conseguente permanenza a Milano. Se ne sono dette di tutto e le voci non si interrompono. Il terzino francese, infatti, piacerebbe al Real Madrid , alla ricerca di un rinforzo per la fascia. Ecco le ultime novità da Nicolò Schira.

"Il Real Madrid sta pianificando di ingaggiare un nuovo terzino sinistro". Possibile che ci sia anche Theo Hernandez nella lista dei Blancos? Per Schira si: "Hanno chiesto informazioni per Theo Hernandez". Come ricorda l'esperto di calciomercato, per il francese c'è ancora il dubbio contratto da risolvere: "Il contratto di Theo con il Milan scade nel 2026 e senza il prolungamento potrebbe lasciare il Milan durante la sessione estiva di calciomercato". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altro colpo dal Chelsea? "Ha chiesto di partire">>>