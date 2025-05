Milan, Conceicao 'strattona' Florenzi: bel siparietto. Segnale che ...

Milan, Conceicao e l'esultanza sfrenata con Florenzi: segnale importante per il gruppo

Nel video possiamo vedere come Conceicao esulti al massimo con Florenzi, strattonandolo con affetto dopo il gol finale di Santiago Gimenez. Una bella immagine per un gruppo che sembra sempre più unito dopo le tantissime difficoltà attraversate in stagione. Sempre Conceicao, a 'DAZN', ha parlato ancora del gruppo: "Il gruppo mi segue e sono molto contento per questo. Anche chi rimane deluso entra e sembra che voglia mangiare la palla, come Chukwueze". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altro colpo dal Chelsea? "Ha chiesto di partire">>>