"La situazione di RedBird/Elliott è sempre più complicata, e forse che le decisioni non arrivino dal punto di vista dirigenziale non è nemmeno un caso". Così Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato del Milan, della situazione RedBird/Elliott e di un possibile ritorno di Maldini con gli arabi. Ecco le sue parole a 'Sportitalia': "Non è un mistero che il nodo economico per la proprietà sia la questione stadio. Mettendo le mani sulla proprietà del nuovo stadio e del terreno attorno da sviluppare, il valore economico del club schizzerebbe verso l’alto. E a quel punto la proprietà RedBird/Elliott o vedrebbe le ottime prospettive di sviluppo edilizio, o potrebbe avere la via d’uscita in gloria dal club".