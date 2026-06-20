A dieci giorni dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, il Milan non ha ancora ridefinito i propri quadri dirigenziali. Saltati gli accordi prima con Ralf Rangnick e poi con Markus Krösche, il club rossonero si trova in una situazione di emergenza e potrebbe ricorrere ad una soluzione interna per limitare i danni. Secondo quanto riferito dall'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola, il direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski viaggia verso una promozione in prima squadra, ma il mancato possesso di patentino da direttore sportivo obbligherebbe il Diavolo ad inserire un'altra figura al suo fianco.

Milan, Kirovski verso la promozione

Chi al fianco di Kirovski?

L'alternativa, Gradiner e Lomonte