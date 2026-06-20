La promozione di Jovan Kirovski a direttore sportivo, il rebus patentino e i possibili ruoli di Gradiner e Teti: le ultime sulla dirigenza del Milan
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
A dieci giorni dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, il Milan non ha ancora ridefinito i propri quadri dirigenziali. Saltati gli accordi prima con Ralf Rangnick e poi con Markus Krösche, il club rossonero si trova in una situazione di emergenza e potrebbe ricorrere ad una soluzione interna per limitare i danni. Secondo quanto riferito dall'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola, il direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski viaggia verso una promozione in prima squadra, ma il mancato possesso di patentino da direttore sportivo obbligherebbe il Diavolo ad inserire un'altra figura al suo fianco.
Milan, Kirovski verso la promozioneNonostante la retrocessione in Serie D del Milan Futuro nel primo anno di progetto e il mancato ritorno in Serie C nella stagione appena terminata, Kirovski ha buone possibilità di estendere i propri poteri alla prima squadra. Lo scenario dell'ipotetica promozione sarebbe fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che stima profondamente il dirigente americano, conosciuto durante la parentesi dello svedese al Los Angeles Galaxy.
Chi al fianco di Kirovski?Secondo 'Tuttosport', tra i profili individuati dal Milan per affiancare Kirovski in questa nuova esperienza spicca quello di Domenico Teti, dirigente italiano in possesso del tesserino da direttore sportivo. Classe 1976, Teti è reduce dall'esperienza in Premier League al Wolves e svolge questa professione da oltre vent'anni. Un nome che era già stato anticipato da Gianluca Di Marzio a 'Sky Sport' nella giornata di ieri, ma ora la sua candidatura prende ancora più piede.
L'alternativa, Gradiner e LomonteIl giornalista Luca Cerchione rilancia su X, affermando che la carica da direttore sportivo potrebbe essere assunta temporaneamente da Donato Lomonte, anch'egli in possesso della licenza. In questo scenario, il nuovo capo scout Bobby Gradiner e l'assistente dell'amministratore Hendrik Almstadt lavorerebbero a stretto contatto con Kirovski e Amorim sul mercato. È importante sottolineare che in queste settimane di vuoto di potere, l'operatività del Milan è stata garantita proprio da queste figure, che stanno lavorando a stretto contatto con Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli e Gerry Cardinale.
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