"Eppure, in tutto questo, il Milan va al Maradona con un vantaggio psicologico non indifferente. Perché non solo il Milan non ha niente da perdere mentre il Napoli ha tutto da rischiare. È evidente, nessuno potrebbe rimproverare nulla ai rossoneri in caso di sconfitta, mentre il Napoli in casa ha davvero l’obbligo di sbloccarsi. Ma soprattutto il Milan è andato alla pausa non dico sereno, che sarebbe un’enormità da pronunciare per una squadra addirittura al nono posto. Ma si può dire quantomeno più leggero rispetto al precedente mese e mezzo questo sì. In una condizione di non nervosismo che gli era sconosciuta da circa 45 giorni".