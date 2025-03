Napoli-Milan, le probabili formazioni: solo una sorpresa per Conceicao

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, in programma alle ore 20:45 di domenica 30 marzo: una sola sorpresa per Sérgio Conceicao

Nella giornata di domani, domenica 30 marzo, alle ore 20:45, lo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli sarà teatro della sfida tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Sérgio Conceicao, valido per la 30^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri tornano in campo dopo la sosta per le nazionali in un big match, e vanno a caccia di tre punti che, forse, li terrebbero ancora in corsa per la zona Champions League.