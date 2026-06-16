Rúben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, ma chi sono i membri del suo staff? Ecco l'analisi del profilo e della carriera di ciascuno di loro
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Rúben Amorim ha firmato un contratto biennale fino al 2028 con opzione fino al 2029 a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, diventando ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Insieme al tecnico portoghese, anche quattro membri del suo staff tecnico voleranno in Italia per aiutare l'ex Manchester United ad imporre il proprio modello anche in Serie A. Si tratta di Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital, che sono attesi a Milano entro mercoledì per siglare i rispettivi contratti. Di seguito, ruoli e carriera del team che accompagnerà Amorim in rossonero.
Carlos Fernandes, il "Nuovo Mourinho"Carlos Fernandes è lo storico braccio destro di Amorim, che affianca nel ruolo di vice-allenatore dal 2019 e con cui ha lavorato al Braga, allo Sporting e nella parentesi al Manchester United. Classe 1994, il suo debutto al Casa Pia ad appena 24 anni gli è valso il soprannome di "Nuovo Mourinho". Il nuovo tecnico del Milan, infatti, lo ha definito il possibile successore dello 'Special One' nel calcio mondiale per via del suo spiccato talento tattico.
Emanuel Ferro, il braccio destro di AmorimA causa della temporanea mancanza della licenza UEFA Pro da parte di Amorim all'inizio della sua avventura allo Sporting, Emanuel Ferro è stato colui che figurava ufficialmente come capo allenatore nelle distinte e si presentava regolarmente alle conferenze stampa pre e post-partita. A differenza di Fernandes, il classe 1979 di Lisbona era già parte dei quadri tecnici del club biancoverde prima dell'arrivo di Amorim nel 2020. La sua esperienza è stata fondamentale per la transizione dal vecchio progetto tecnico guidato da Marcel Keizer al nuovo corso.
Adélio Cândido, il mago degli allenamentiNato nel 1996, Cândido ha iniziato ad allenare ad alti livelli ad appena 23 anni, anche lui al Casa Pia, proprio come Fernandes. All'interno del team di lavoro, Cândido è ampiamente riconosciuto per i suoi metodi di allenamento moderni, dettagliati e fortemente focalizzati sullo sviluppo tattico. Il suo modus operandi è stato fondamentale per trasformare le idee di Amorim in principi di gioco riconosciuti tra i calciatori e ben visibili in campo.
Jorge Vital, il preparatore dei portieriJorge Vital sarà il preparatore dei portieri del Milan. La futura guida di Maignan, Terracciano e Torriani lavora con Amorim dai tempi del Braga (2019) e ha seguito il tecnico portoghese sia allo Sporting che al Manchester United. Dopo una carriera tra i pali discreta in Liga Portugal e Segunda Liga, Vital inizia il percorso da preparatore nel 2001 e ora proverà a portare la sua esperienza in Italia. Negli anni, il classe 1961 ha lavorato con portieri dal calibro di Rui Patricio, André Onana e Senne Lammens.
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