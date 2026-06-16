Rúben Amorim ha firmato un contratto biennale fino al 2028 con opzione fino al 2029 a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, diventando ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Insieme al tecnico portoghese, anche quattro membri del suo staff tecnico voleranno in Italia per aiutare l'ex Manchester United ad imporre il proprio modello anche in Serie A. Si tratta di Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital, che sono attesi a Milano entro mercoledì per siglare i rispettivi contratti. Di seguito, ruoli e carriera del team che accompagnerà Amorim in rossonero.

Carlos Fernandes, il "Nuovo Mourinho"

Emanuel Ferro, il braccio destro di Amorim

Adélio Cândido, il mago degli allenamenti

Jorge Vital, il preparatore dei portieri

Senne Lammens.

è lo storico braccio destro di, che affianca nel ruolo didal 2019 e con cui ha lavorato al, alloe nella parentesi alClasse 1994, il suo debutto al Casa Pia ad appena 24 anni gli è valso il soprannome di "Nuovo Mourinho". Il nuovo tecnico del Milan, infatti, lo ha definito il possibile successore dello 'Special One' nel calcio mondiale per via del suo spiccato talento tattico.A causa della temporanea mancanza della licenza UEFA Pro da parte diall'inizio della sua avventura allo Sporting,è stato colui che figurava ufficialmente come capo allenatore nelle distinte e si presentava regolarmente alle conferenze stampa pre e post-partita. A differenza di Fernandes, il classe 1979 di Lisbona era già parte dei quadri tecnici del club biancoverde prima dell'arrivo di Amorim nel 2020. La sua esperienza è stata fondamentale per la transizione dal vecchio progetto tecnico guidato da Marcel Keizer al nuovo corso.Nato nel 1996,ha iniziato ad allenare ad alti livelli ad appenaanche lui al Casa Pia, proprio come Fernandes. All'interno del team di lavoro, Cândido è ampiamente riconosciuto per i suoidettagliati e fortemente focalizzati sullo sviluppo tattico. Il suo modus operandi è stato fondamentale per trasformare le idee di Amorim in principi di gioco riconosciuti tra i calciatori e ben visibili in campo.sarà ildel Milan. La futura guida di Maignan, Terracciano e Torriani lavora con Amorim dai tempi del Braga (2019) e ha seguito il tecnico portoghese sia allo Sporting che al Manchester United. Dopo una carriera tra i pali discreta in Liga Portugal e Segunda Liga, Vital inizia il percorso da preparatore nel 2001 e ora proverà a portare la sua esperienza in Italia. Negli anni, il classe 1961 ha lavorato con portieri dal calibro di