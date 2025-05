Milan-Bologna, Conceicao: “Il gruppo mi segue. Sul mio futuro dico questo…”

Sulla formazione iniziale e l'entrata di Gimenez : "Prima della partita non volevo cambiare quel qualcosa che ci aveva dato un equilibrio. La squadra, però, era preparata ad eventuali cambiamenti. Gimenez ora sta bene, anche a livello mentale. Non è facile arrivare in una squadra storica e far bene subito. Ha sempre lavorato molto bene, era una questione di tempo".

Sul suo futuro: "Ora penso solo a mangiare qualcosa con la famiglia. Non è il momento di pensare al mio futuro, devo preparare una partita molto difficile per la finale. Il mio pensiero è solo questo, non voglio scappare da questa domanda. Io ho il mio carattere, c'era da cambiare alcune cose. Al Milan il tempo non c'è, c'è da vincere subito. Il gruppo mi segue e sono molto contento per questo. Anche chi rimane deluso entra e sembra che voglia mangiare la palla, come Chukwueze".