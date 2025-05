Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato nel post partita di Milan-Bologna 3-1. Tantissimi argomenti molto interessanti. Il primo è sicuramente il gruppo. Ecco le sue parole a riguarda a 'DAZN': "Lo spirito del gruppo è questo, i ragazzi sanno cosa voglio io e su cosa lavoriamo". Poi ha continuato anche in conferenza stampa con parole molto importanti e significative: "È normale, serve tempo per adattarsi. Ho cambiato non poche cose. All'inizio le cose sono difficili. Lavoriamo in modo diverso da prima, non so se meglio o peggio". Ecco un passaggio fondamentale: "Ora sì, sento che credono in ciò che facciamo. Sono felice per questo. C'è voluto qualche mese per avere questo rapporto sincero e frontale con squadra e giocatori". Parole che pesano per il presente e forse anche per il futuro. PROSSIMA SCHEDA>>>