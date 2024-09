Milan-Venezia, probabili formazioni: panchina per Tomori. E Reijnders…

Milan-Venezia, probabili formazioni: Reijnders avanza? La mossa di Fonseca

Si parte dall'analisi del centrocampo. Reijnders, dopo i gol contro l'Olanda, sarà più libero di attaccare l'area di rigore avversaria e potrebbe partire da trequartista, con Loftus-Cheek da mediano. Occhio alla possibile sorpresa Musah. L'altro posto da titolare sarà di Fofana. In difesa Fonseca rilancerà Gabbia, ma senza rinunciare a Pavlovic. A sinistra torna da titolare Theo Hernandez. A destra altra occasione per Emerson Royal. In attacco Pulisici dovrebbe partire da titolare con Leao a sinistra. In avanti spazio ad Abraham. In Champions League e nel derby, il Milan dovrebbe mettere in campo gli acquisti estivi: Emerson Royal, Pavlovic, Fofana e Morata, per la prima volta tutti insieme. Non ci sarà Calabria (ECCO PERCHE'). Ecco le probabili formazioni di Milan e Venezia.