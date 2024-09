Secondo quanto risulta alla nostra redazione, Davide Calabria, capitano del Milan, non sarà convocato per la sfida contro il Venezia di questa sera

Dopo la sosta per le Nazionali riparte il campionato di Serie A. Il Milan giocherà questa sera contro il Venezia, in una gara che Fonseca non potrà sbagliare, dopo avere conquistato solamente due punti in tre partite. L'allenatore portoghese dovrà fare a meno di un pezzo importante della sua difesa. Ecco chi e perché.