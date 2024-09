Nelson Dida, ex portiere ed ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato dei rossoneri, di Fonseca e di Ibrahimovic a 'La Gazzetta dello Sport'

