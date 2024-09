CALCIOMERCATO MILAN

Dopo la sosta delle nazionali, il Milan si appresta a ripartire con la propria stagione. Anzi dovremmo dire partire davvero. È si perché in tre gare della Serie A, i rossoneri hanno raccolto solamente due punti e anche abbastanza sudati, mostrando ampi buchi in difesa e col rischio di prendere molti più gol di quelli incassati. Sabato c'è il Venezia, in una partita da vincere per forza e poi una settimana di fuoco.