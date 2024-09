Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo. Sabato sera a San Siro arriva il Venezia, in una partita che il Milan deve vincere per partire davvero in campionato. Paulo Fonseca dovrà trovare le carte giuste per spingere il suo Milan. Al Meazza ci sarà anche il numero uno di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale.